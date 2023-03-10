«Металлург» уступил в гостях «Автомобилисту» и готовится к шестому матчу серии плей-офф в Магнитогорке

«Металлург» не смог одержать победу в гостях. Фото ХК «Автомобилист»

Магнитка начала матч в Екатеринбурге при равном счете в серии 2-2. Это был уже пятый матч соперников в 1/4 серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. И хозяева стартовали резво — к 14-й минуте счет на табло был уже 3:0 в пользу «Автомобилиста». Почти сразу после третьей шайбы в воротах команд произошли рокировки: у «Авто» из-за травмы Юхан Маттссон уступил место в рамке Игорю Бобкову, а главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев решил заодно заменить и Эдди Паскуале на Василия Кошечкина (слишком уже много для начала матча напропускал канадец).

Но во втором периоде «Автомобилист» еще больше увеличил преимущество, забив уже на 21-й минуте, а на 26-й довел счет до неприличного — 5:0. Но Магнитка «включилась» и за 10 минут сократила преимущество хозяев до 5:3 (голы — Филипп Майе, Никита Коростелев, Брендэн Лайпсик), при этом выдержав напор «Авто», играя в формате 3 на 5.

Отметим, что обе команды играли на хороших скоростях и с малым количеством пауз, несмотря на то, что проводили уже пятый матч серии (игры через день).

В третьем периоде Магнитка попыталась переломить ход матча и отыграться. За четыре с лишним минуты до сирены «Металлург» заменил вратаря на шестого игрока, но Стефан Да Коста сумел довести счет до 6:3 и поставить точку в этой игре.

Кстати, после матча Илья Воробьев одной из причин проигрыша назвал частные удаления у его подопечных.

12 марта соперники сыграют уже в Магнитогорске. В серии до четырех побед все может решиться уже в городе металлургов. Если «сталевары» сравняют счет в серии, то решающая игра пройдет 14 марта в Екатеринбурге.

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