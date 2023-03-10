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НовостиПроисшествия10 марта 2023 17:24

В Челябинске курьер мошенников отправится в колонию за обман пенсионерок на 1,5 млн рублей

От действий молодого человека пострадали две женщины
Ян Стоев
Ян Стоев
Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске вынесли приговор 18-летнему курьеру мошенников. Молодой человек обманул двух пенсионерок на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру региона.

Как установил суд, молодой человек связался с телефонным мошенником, который убедил его участвовать в преступной схеме. Сообщник звонил пенсионеркам и говорил, что их родственники попали в ДТП. За урегулирование ситуации он требовал с них деньги, за которыми посылал челябинца.

У одной женщины парень забрал 1,2 млн, у второй – около 300 тысяч рублей. В итоге суд приговорил молодого человека к двум годам колонии общего режима. Ему также предстоит возместить причиненный моральный ущерб.

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