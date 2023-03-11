В Челябинске отметят День православной книги размышлениями о вере Достоевского и христианских мотивах «Властелина кольца»

Антоний Скрынников - священник, сектовед.

В Челябинске масштабно отметят День православной книги. Специальный гость - священник Антоний Скрынников, руководитель Миссионерского отдела Ставропольской епархии, прочитает открытую лекцию «Христианские мотивы «Властелина колец». А студентам предложат порассуждать о Достоевском.

Как сообщили в Челябинской епархии, интеллектуальная игра от издательского совета Русской Православной Церкви на тему «Достоевский и вера» для студенческих команд Челябинской области пройдет 12 марта.

Священник Антоний Скрынников, эксперт по экстремистским организациям и сектам, прочитает лекцию, посвященную книге «Властелина колец» 13 марта в 14:00 в Челябинском институте культуры. Там же начнется пленарное заседание конференции «Православие в книжной культуре Южного Урала». На нем представят новую книгу «Родина у нас одна» о митрополите Феофане (Ашуркове). Челябинцам он запомнился тем, что добился выселения органного зала в новое помещения и передачи храма Александра Невского, где раньше стоял музыкальный инструмент, в РПЦ.

Затем в публичной библиотеке начнется презентация книги «С именем праведного Прокопия. Православная история Бродокалмака» и презентация епархиальных периодических изданий. Также с 11 до 15 часов здесь будет работать книжная выставка «Духовное богатство православных книг».

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