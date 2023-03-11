Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала о проблемах с выплатами семьям мобилизованным

Яна Лантратова постоянно проводит встречи с семьями мобилизованных и погибших участников СВО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала, есть ли в регионе проблемы с выплатами семьям мобилизованных и погибших участников СВО.

— Ни в коем случае не отрицаю наличие проблем с выплатами. Они, конечно же, к моему большому сожалению, есть, но связаны не с бездействием и безразличием региональных властей. Речь в основном не о региональных выплатах, а о федеральных. Вот тут да, не идеально, но разбираемся и все решим, — рассказала в своем телеграмм-канале Яна Лантратова.

Она пояснила, что есть сложности с оформлением разного рода справок, получением медпомощи в госпиталях, есть вопросы по восстановлению документов и недостаточному снабжению воинов.

— Есть понимание, что многие плохо информированы о том, какие льготы и пособия им положены. Проблем много. Я лично на связи с несколькими заместителями министра обороны, чтобы как можно скорее наши воины и их семьи смогли получить полагающиеся им деньги, — добавила Яна Лантратова.

По словам Яны Лантратовой, ни у нее, ни у ее коллег-депутатов, представляющих в Госдуме Челябинскую область, на данный момент нет ни одной жалобы от людей по региональным и муниципальным выплатам.

— Не хочу пока делать выводы и обязательно запрошу все жалобы, которые получили мои коллеги, чтобы изучить их. Обещаю лично все передать губернатору, который всегда внимателен к проблемам мобилизованных. Не дадут соврать мне местные чиновники: в регионе головы летят за невнимательное отношение к семьям мобилизованных. Поэтому мне, правда, очень интересно изучить материалы. Обещаю отработать каждый запрос, — пишет депутат.

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