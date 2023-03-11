Анита Цой и Виктория Дайнеко спели для медиков и военных в Челябинске

Виктория Дайнеко - победительница "Фабрики звезд". Фото: правительство Челябинской области

Народная артистка России Анита Цой и победительница конкурса «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко выступили в Челябинске на благотворительном концерте для врачей и военных «Герой нашего времени».

Благотворительный концерт посвятили медикам и военным. Фото: правительство Челябинской области

— Наши герои – это наши воины, ребята, которые защищают Россию, которые дают возможность развиваться нашей стране как независимой. Это кадровые военные, добровольцы, мобилизованные ребята, работники силовых структур, медики, все те, кто помогает строить мир на новых территориях. Мы гордимся вами, вы наши герои! – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Был полный зал. Фото: правительство Челябинской области

С номером также выступил оперный и эстрадный певец, солист театра «Новая опера» Евгений Кунгуров. Подобные концерты в поддержку медиков и военных пройдут в Москве, Нальчике, Сочи и других городах.

Оперный и эстрадный певец, солист театра «Новая опера» Евгений Кунгуров. Фото: правительство Челябинской области

Алексей Текслер поблагодарил медиков и военных. Фото: правительство Челябинской области

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