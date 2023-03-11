«Выталкивали из сугробов и откапывали вручную»: на трассе в Челябинской области застряли сразу 10 машин

До приезда спецтехники помощь оказывали полицейские. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На 5-м км трассы Октябрьское-Крутоярское из-за непогоды образовался большой снежный затор на протяжении двух километров. В снегу застряли десять машин. Вытаскивать их помогали полицейские.

— 9 марта вечером взрослые и дети оказались в снежном плену, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. – На место прибыли два экипажа ДПС и один экипаж дежурной части Отдела МВД России по Октябрьскому району.

Полицейские помогали откапывать машины из снега. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские организовали колонны по несколько машин в каждой, некоторые авто приходилось выталкивать из сугробов. Большегруз при попытке выехать из затора застрял в сугробе еще больше, после чего его пришлось откапывать вручную.

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