114 школьников из Челябинской области вошли в число победителей Всероссийского проекта «Университетские смены»

Ученица школы № 1 Карабаша Ксения Лелётко вошла в число победителей Весеннего этапа проекта «Университетские смены». Фото: администрация Карабаша

114 школьников Челябинской области вошли в число победителей Весеннего этапа проекта «Университетские смены» в рамках Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Еще четверо - победителей Всероссийского онлайн-марафона «14 дней в Движении».

Теперь во время весенних каникул эти ребята отправятся на лекции и экскурсии в университеты, чтобы узнать больше о профессиях будущего. Для участия ученики должны были предоставить портфолио своих достижений, подготовить эссе на тему Моя траектория успеха, снять видеоролик, который раскроет миссию движения, разместить его на личной странице в социальных сетях.

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