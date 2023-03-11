В Челябинске волонтеры объявили срочный сбор на поиск подростка

Фото: "Легион-спас"

В Челябинске разыскивают 17-летнюю Светлану Касьяненко. Как сообщает «Легион-спас», вчера девушка ушла из дома на Ворошилова и с тех пор ее никто не видел.

— Девушка нуждается в медицинской помощи, поэтому объявляется срочный сбор волонтеров, — пишут в группе волонтеры.

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