В Челябинске волонтеры объявили срочный сбор на поиск подростка

Фото: "Легион-спас"
В Челябинске разыскивают 17-летнюю Светлану Касьяненко. Как сообщает «Легион-спас», вчера девушка ушла из дома на Ворошилова и с тех пор ее никто не видел.
— Девушка нуждается в медицинской помощи, поэтому объявляется срочный сбор волонтеров, — пишут в группе волонтеры.
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