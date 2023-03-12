Вышел из дома и пропал: в Бакале ищут 10-летнего мальчика

Ориентировка от поисковиков «Легион-спас».

В Челябинской области объявлен поиск 10-летнего мальчика. Вчера, 11 марта, ребенок вышел из дома по адресу Леонова, 20 в Бакале и пропал. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 135-140 см, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, глаза карие.

Поисковая группа «Легион-спас» просит сообщать любую информацию, которая поможет найти мальчика, по телефонам: 89193442403 и 89080567928.

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