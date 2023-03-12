Снежное воскресенье с гололедом: из-за непогоды дорожники усиливают работу на трассе М-5 в Челябинской области

Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» дорожники будут работать в усиленном режиме. Сегодня, 12 марта, в горных районах ожидаются неблагоприятные метеоусловия: сильные снегопады, гололедица и мокрый снег.

В связи с этим ФКУ Упрдор «Южный Урал» обязало подрядчиков усилить дежурные смены спецтехникой, в том числе перебросить резервные единицы со смежных участков, а также создать группы оперативного реагирования и усилить контроль за автомобилями вне парковок.

Водителей ведомство просит не создавать помехи снегоуборочным машинам, двигаться за ними без попыток обгона, и по возможности вообще отказаться от дальних поездок.

– Если поездку не отменить, то выезжая на дорогу быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства, – призвали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Узнать о ситуации на трассе или сообщить о дорожном ЧП можно по телефону +7982 331 37 84 – это круглосуточная дежурно- диспетчерской служба.

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