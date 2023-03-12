Зарезал жену и убил себя: страшной трагедией закончилась ссора супругов в Челябинской области

Тела мужчины и женщины обнаружили в поселке Красногорский Еманжелинского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в поселке Красногорский обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями – это оказались супруги. Их ссора переросла в страшную трагедию – муж зарезал жену, а после покончил с собой. Жуткие события произошли накануне праздника – 7 марта. Возбуждено уголовное дело. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в силовых структурах.

В произошедшем разбирается Следственный комитет – работа идет в двух направлениях.

– По факту смерти мужчины проводится проверка, а по факту убийства женщины расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Проверяется версия, что эти события между собой взаимосвязаны, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

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