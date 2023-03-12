Есть летальные исходы: Челябинскую область провакцинируют от кори

Вакцинации подлежат три группы населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области в течение этого года пройдет вакцинация против кори. О так называемой подчищающей иммунизации против этой болезни предупредили в региональном Роспотребнадзоре и объяснили причины необходимости этого мероприятия.

– По данным Всемирной организации здравоохранения в последние годы в ряде стран Африканского и Восточно-Средиземноморского регионов зарегистрированы вспышки кори (Конго, Нигерия, Афганистан, Пакистан, Индия и др.). Осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья (Украина, Таджикистан, Казахстан), – сообщают в Роспотребнадзоре. – За 8 месяцев 2022 года зарегистрировано более 155,5 тысяч случаев заболевания корью в 153 странах, регистрируются летальные исходы заболевания.

Главной причиной распространения кори называют снижение плановой иммунизации и отказ от прививок. Согласно информации ведомства, вакцинации подлежат три группы населения:

– дети и взрослые, не болевшие корью и получавшие прививки от нее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

– люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, в том числе вынужденные переселенцы;

– трудовые и прочие мигранты.

По поводу вакцинации жителям нужно обращаться в больницы и поликлиники по месту жительства.

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