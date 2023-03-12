Прикинулся блогером: мошенник выманил у 11-летнего мальчика 75 тысяч рублей с маминой карты в Златоусте

Школьник сменил пароль в банковском приложении на смартфоне мамы и перевел деньги псевдоблогеру. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Прикинулся блогером и обхитрил ребенка – в Челябинской области мошенник выманил через 11-летнего мальчика деньги со счета его мамы. Злоумышленник через мессенджер сообщил школьнику, что тот выиграл уникальный приз. Но, мол, без оплаты – его не получишь. В итоге семья из Златоуста лишилась 75 тысяч рублей.

Тогда по инструкции псевдоблогера мальчик зашел в банковское приложение на смартфоне мамы, сообщил состояние счета и поменял пароль от интернет-кабинета. Затем он перевел деньги на счет злоумышленника.

Каково было удивление женщины, когда утром она не смогла попасть в приложение. В службе поддержки банка ей сказали, что ночью со счета было 75 тысяч рублей. Все встало на свои места, когда сын сознался в своих проделках.

– Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), – сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские призывают взрослых проявлять бдительность, не оставлять гаджеты без присмотра, провести разъяснительные беседы с детьми – рассказать о современных способах мошенничества через интернет и предостеречь от них.

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