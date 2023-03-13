В Челябинской области продлили работу поезда «Снегирь» в «Солнечную долину»

У любителей сноуборда и горных лыж еще есть возможность съездить на «Солнечную долину» с комфортом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области продлили работу мультимодального маршрута «Снегирь» в «Солнечную долину». Изначально планировалось, что он совершит последний в этом сезоне рейс 12 марта. Но горнолыжный комплекс попросил продлить работу «Снегиря» еще на две недели — до 26 марта, в связи с популярностью.

— Ездить на «Снегире» не только удобно, но и выгодно! Для горнолыжников действуют специальные цены на ски-пассы и прокат горнолыжного оборудования, — напомнили в Свердловской пригородной компании.

Билеты можно купить в кассе пригородного вокзала. Есть три тарифа:

«Поезд + автобус + ски-пасс на 5 часов»: для взрослого — 1 800 рублей, для школьников и студентов — 1 550 рублей, детский (до 7 лет) — 800 рублей.

«Поезд + автобус + ски-пасс на 5 часов + прокат на 4,5 часа»: для взрослого — 2 200 рублей, для школьников и студентов — 2 000 рублей.

«Поезд + автобус + карта гостя» (если вы не планируете кататься или у вас есть не только инвентарь, но и абонемент): для взрослого — 950 рублей, для школьников и студентов — 650 рублей, детский (до 7 дет) — 300 рублей.

РАСПИСАНИЕ «СНЕГИРЯ»

8:35 отправление поезда № 7609 с пригодного вокзала Челябинска

10:10 прибытие в Миасс, пересадка на трансфер

10:35 прибытие на ГЛК «Солнечная Долина»

16:20 обратный трансфер до вокзала Миасса

17:18 отправление поезда № 7610 в Челябинск

18:34 прибытие в Челябинск

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