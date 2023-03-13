В Миассе эвакуировали детсады и школы из-за сообщений о минировании

Кадр с видео Инессы Макаровой
В понедельник, 13 марта, по Миассу прокатилась волна сообщений о минировании. Как уточнил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, звонки поступали в детсады, школы и даже гостиницу.
Полный список учреждений уточняется. Миасские паблики сообщают, что прерван учебный процесс в школах № 7 и 21, детском саду № 53, 56. Туда стянули экстренные службы.
В пресс-службе администрации города пообещали дать комментарий по ситуации позднее.
Обновлено.
Как сообщили источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, сообщения получили более 10 объектов. Все они проверены, опасных предметов не обнаружено.
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