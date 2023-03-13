В Челябинске заявления на прием в первый класс начнут принимать 31 марта

"Первоклассная" приемная кампания пройдет в два этапа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске родители будущих первоклассников в 2023 году смогут подать заявления на прием детей в школу с 31 марта. Об этом сообщают в городском комитете по делам образования.

Прием заявок стартует в 9:00 31 марта и продлится до 15:00 30 июня. В этот период в школы будут записывать детей, живущих на закрепленных территориях, а также тех, у кого есть первоочередное или преимущественное право на зачисление. В частности, на первом этапе в первые классы примут детей военнослужащих, а также мальчишек и девчонок, чьи старшие братья уже учатся в той же школе.

Детей, которые не прописаны на закрепленных за школами территориях, родители смогут записать в первый класс в период с 6 июля по 5 сентября.

Подать заявление челябинцы могут лично в школе, через портал госуслуг или портал образовательных услуг. А еще документы можно выслать в школу заказным письмом с уведомлением.

Акт о зачислении будущих первоклассников на обучение по итогам первой волны приемной кампании директора школ обязаны издать не раньше 1 июля, но не позднее 4 июля.

Список челябинских школ с адресами закрепленных за ними домов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в 2022 оду челябинцам пришлось штурмовать школы, чтобы записать детей на обучение.

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