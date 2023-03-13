Челябинский детский оркестр выступил на одной сцене с Игорем Бутманом в Москве

Игорь Бутман выступил с челябинским оркестром. Фото: Детская филармония Челябинской области

Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Челябинской области выступил на фестивале в Москве. Ребята произвели невероятное впечатление на зрителей и на знаменитого джазмена Игоря Бутмана. Он, кстати, сыграл вместе с ними на одной сцене. Музыкант подчеркнул высокий профессионализм оркестра и поставил его в пример перед другими регионами.

— Пока Челябинск впереди всей страны именно в Детской филармонии. Так что я поздравляю коллектив и всех тех, кто принимал участие. Главное, что есть результат — великолепное исполнение произведений, — заявил Игорь Бутман.

Фото: Детская филармония Челябинской области

Поддержать коллектив на фестивале приехал вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

— Все сложилось. Сегодня мы увидели очень высокий уровень тех ребят, которые вышли на эту сцену. Они защищали и представляли Челябинскую область, это гордость наша, — добавил Евдокимов.

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