Бах зазвучит: солистка Московской филармонии исполнит произведения известного композитора для челябинцев

Фото предоставлено Челябинской филармонией

В Челябинске выступит солистка ансамбля «Мадригал» Московской филармонии. Катерина Анохина выйдет на сцену зала органной и камерной музыки «Родина» и исполнит знаменитые произведения Баха. Концерт состоится во вторник, 14 марта.

Исполнительница закончила Белорусскую государственную Академию музыки, сотрудничает с симфоническим оркестром Мариинского театра и Китайским оркестром Сингапура, а также с ведущими оркестрами Беларуси.

– Сценический опыт исполнительницы включает неоднократные победы на международных конкурсах и фестивалях. В качестве солистки Катерина Анохина побывала с концертами в двенадцати странах мира, включая Швейцарию, Германию, Италию, Испанию, Японию, США, Сингапур и Иран, – рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии.

Также солистка неоднократно побеждала в международных музыкальных конкурсах в Сицилии, Италии, Польше и России. Концерт для челябинцев в зале «Родина» начнется в 18:30.

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