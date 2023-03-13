В Магнитогорске покажут цирк для слепых

Для зрителей выступят десятки артистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске Челябинской области покажут цирк для слепых. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Известно, что во время представления будет использовано специальное оборудование, которое поможет и артистам, и зрителям.

Кроме этого, помогать будут специалисты по тифлокомментированию – они словами опишут происходящее на арене цирка, чтобы незрячие люди могли представить картинку в голове.

Представления будут продолжаться до 9 апреля, всего их запланировано 12 штук. За это время на арену выйдут 60 животных, а также акробаты, балерины и эквилибристы. Все это проходит в рамках программы «Как звучит цирк – доступное искусство». Одним из разработчиков ее стала заслуженная артистка России Юлия Филатова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru