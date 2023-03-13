На чебаркульском предприятии «Мечела» сменился управляющий директор

На заводе «Уральская кузница» сменился руководитель Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области на заводе «Уральская кузница» назначили нового управляющего директора. Предприятие находится в городе Чебаркуль и входит в группу «Мечел». Известно, что руководить заводом теперь будет Даниил Мергенев, который раньше занимал должность директора управления по операционной деятельности.

Его назначили на место Виктора Маценко — он трудился на предприятии 34 года.

— Мы ценим большой вклад Виктора Ивановича Маценко в развитие «Уралкуза». Он показал себя эффективным управленцем, который вывел производство на достойный уровень, реализовал множество важных проектов, — подчеркнул гендиректор Андрей Пономарев.

Что касается Мергенева, свою карьеру он начал в 1999 году на Челябинском металлургическом комбинате. Работал там подготовителем составов к разливке плавок, затем подручным сталевара, а потом стал старшим мастером. В «Уральскую кузницу» Мергенев попал лишь в 2009 году.

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