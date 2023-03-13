В нацпарке «Зюраткуль» появится тропа для людей с ограниченными возможностями

В национальном парке появится новая тропа. Фото: Сергей Городилов

В национальном парке «Зюраткуль», который находится в Челябинской области», появится тропа для людей с ограниченными возможностями. По новому маршруту смогут пройтись все желающие, вне зависимости от уровня физической подготовки. На пути будут встречаться интересные объекты, по типу ксилофонов из деревьев, также запланированы зоны медитации.

Проект уже прошел отбор в рамках проекта «Открываем Россию заново», его разработали студенты Высшей школы экономики. Более подробные детали проекта будут известны после экспедиции – появятся эскизы тропы и ее объектов, а также их характеристики.

Всего в конкурсе приняли участие 113 вузов и 47 организаций. Во второй тур прошли лишь 47 проектов.

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