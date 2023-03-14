Был в зеленых сапогах: в Челябинской области ищут Кадырова

Пожилой мужчина пропал с ноября прошлого года в селе Кунашак. Фото: «ЛизаАлерт»

В Челябинской области разыскивают Кадырова – мужчина с известной фамилией пропал без вести в селе Кунашак. 61-летнего Рамиля ищут уже несколько месяцев – его местонахождение неизвестно с ноября прошлого года.

Приметы: рост 175 см, худощавый с темно-русыми волосами и карими глазами. Из отличительных деталей одежды – зеленые резиновые сапоги.

Мужчина может находиться в вашем районе – поисковики из «ЛизаАлерт» просят предоставить любую информацию, которая поможет поиску. Контакты: 8-800-700-54-52 или 112.

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