В Челябинске благотворитель взял под опеку куниц Розу и Принца

Куница в восторге от новой игрушки. Фото: Челябинский зоопарк.
Челябинец Александр Шакиров поддерживал одного из обитателей зоопарка – самца харзы Принца. Но недавно решил, что две куницы лучше, чем одна. Теперь опекает еще и подружку Принца Розу.
− Не справедливо, когда такая яркая, красивая и редкая девочка живет без мужского внимания, подарков, дополнительных развлечений и поддержки, − отметили сотрудники зоопарка.
Александр уже успел поиграть с новой подопечной. Куница оказалась в восторге от удочки с перьями, которую мужчина сделал сам.
Возможно, скоро Александру придется выплачивать куницам материнский капитан, смеются в зоопарке. Но это уже зависит только от Розы и Принца.
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