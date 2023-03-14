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НовостиОбщество14 марта 2023 9:09

В Челябинске против начальника компании «НОВАТЭК-АЗК» завели уголовное дело

Его подозревают в коммерческом подкупе
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Делом занимается Следственный комитет

Делом занимается Следственный комитет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске одного из начальников компании «НОВАТЭК-АЗК» подозревают в коммерческом подкупе. Как стало известно КП-Челябинск, в здание организации с обысками нагрянули силовики, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным КП-Челябинск, речь идет о бывшем сотруднике компании. Следствие считает, что в 2020 году он, находясь на посту начальника отдела капитального строительства, получил деньги от подрядчика, который занимался ремонтом на заправках. За взятку начальник принял работы, закрыв глаза на недочеты. Известно, что сумма подкупа составила более 800 тысяч рублей.

Компания «НОВАТЭК-АЗК» является дочерним предприятием организации «НОВАТЭК» и занимается продажей газового топлива через автозаправочные станции.

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