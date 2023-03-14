Под Челябинском три человека пострадали в тройном ДТП

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Возле поселка Петровский под Челябинском утром 14 марта столкнулись три легковых автомобиля.

Машины после аварии скатились в кювет.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, все попавшие в аварию люди остались живы, но трое получили травмы.

Водителя одной из машин зажало в салоне. Спасателям пришлось использовать специнструменты, чтобы освободить пострадавшего и передать врачам скорой помощи.

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