Под Челябинском три человека пострадали в тройном ДТП

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Возле поселка Петровский под Челябинском утром 14 марта столкнулись три легковых автомобиля.
Машины после аварии скатились в кювет.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, все попавшие в аварию люди остались живы, но трое получили травмы.
Водителя одной из машин зажало в салоне. Спасателям пришлось использовать специнструменты, чтобы освободить пострадавшего и передать врачам скорой помощи.
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