«Для наших озер – крупный»: заядлый рыбак из Челябинска выудил мясистого налима на Аргазях

Фото довольного рыбака с мясистым налимом разошлись по интернету. Фото: Эдуард Безносов

Опытный рыбак из Челябинска удивил соцсети огромным уловом на озере Аргази. По интернету разошлись снимки довольного Эдуарда Безносова с мясистым налимом. Правда сам он признается: просто выложил фото в группу рыбаков, а там уже раздули.

– Для кого-то удивление, а для меня обычно. Не знаю, почему эта фотография так всех заинтересовала. Постоянно рыбачу, и покрупнее ловил. Аномалии тут нет. Но для наших озер такой налим считается хорошим, крупным, – пояснил КП-Челябинск Эдуард Безносов.

Мужчина – рыбак с 30-летним стажем. Он отметил, что ему попадались трофеи и покрупнее этого налима. В качестве примера челябинец продемонстрировал пойманных также на Аргазях щуку и судака.

С озера Аргази заядлый рыбак не раз увозил крупные трофеи. Фото: Эдуард Безносов

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