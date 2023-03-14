В Челябинской области остро не хватает офтальмологов и онкологов

Исследование провела крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области остро не хватает узких специалистов в сфере здравоохранения. Список самых дефицитных врачей возглавил офтальмолог – на одну вакансию приходится всего 0,02 резюме. Таковы результаты недавнего исследования экспертов крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Недостает в области и анестезиологов с реаниматологами – по 0,08 резюме на одну вакансию. Также с трудом находятся эндоскописты, травматологи, онкологи, врачи УЗИ и неврологи.

– Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Челябинской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме, – поделились цифрами эксперты.

При этом наиболее востребованы в Челябинской области терапевты – их вакансии составляют 11% от всех вакансий врачей. Активно ищут педиатров (8%), хирургов и стоматологов (по 7%). Среди последних больше всего соискателей – 13%.

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