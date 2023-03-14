Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» впервые за 14 лет выиграли в уральском дерби у «Уралочки-НТМК»

Победа в уральском дерби над нижнетагильской «Уралочкой-НТМК» позволила челябинкам подняться на четвертое место в турнирной таблице. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

Челябинский женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» рвется к медалям чемпионата российской Суперлиги. Очередная домашняя победа над нижнетагильским клубом «Уралочка-НТМК» за два тура до финиша регулярного чемпионата позволила челябинкам подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Динамо-Метар» не позволил соперницам забрать не единого сета. Чистая победа - 3:0 (25:22, 25:21, 25:16). Кстати, в прошлом сезоне «Уралочка-НТМК» под руководством легендарного тренера Николая Карполя завоевали серебряные медали чемпионата Суперлиги. А эта победа челябинского клуба стала знаковой: последний раз «Динамо-Метар» выигрывал у «уралочек» аж 14 лет назад!

После матча главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошечкин после матча отметил, что команда смогла сконцентрироваться и довести дело до победы, хотя у девчат все еще не прошла «болезнь» - расслабляться раньше времени.

От третьего места в регулярном чемпионате челябинский клуб отделяют два очка. Впереди еще три тура.

Следующий матч команда проведет на выезде. 18 марта «Динамо-Метар» сыграет с лидером чемпионата — московским «Динамо», а 25-го марта заключительный домашний матч предварительного этапа против казанского «Динамо-Ак Барс», который сейчас идет на третьем месте. Последний матч «регулярки» челябинки проведут 1-го апреля в Туле с местной «Тулицей» (находится на седьмом месте турнирной таблицы).

После окончания предварительного этапа восемь сильнейших клубов российской Суперлиги в серии плей-офф определят победителей и призеров чемпионата.

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