На памятнике «Сказ об Урале» заржавели буквы: узнали, когда его отремонтируют

Фото: Актуальные хроники/t.me

Жителей Челябинска возмутило состояние памятника Сказ об Урале на привокзальной площади — буквы на постаменте серьезно поедены ржавчиной.

— Часто говорят, что Урал — опорный край державы. И в то же время эти замечательные слова Александра Твардовского на памятнике «Сказ об Урале» у челябинского вокзала требуют реставрации, — возмущаются горожане.

Еще ранее челябинцы жаловались, что с памятника отваливаются плиты облицовки, а там, где они еще держатся, расклеены рекламные объявления. Тогда замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев анонсировал, что монумент отремонтируют и сделают антилипким.

Когда же будет ремонт? С этим вопросом мы обратились в мэрию.

— Центром историко-культурного наследия Челябинска проведены предварительные работы по комплексному научному исследованию памятника, разработка научно-проектной документации. В 2023 году запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные работы, — ответили КП-Челябинск в пресс-службе администрации Челябинска.

Проект пройдет государственную историко-культурной экспертизу, а также проверку достоверности определения сметной стоимости работ. И только после этого приступят к обновлению памятника.

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