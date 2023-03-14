Они застали динозавров: в Челябинской области памятником природы признали древние известняки.

Фото: wikimapia

В Челябинской области Устиновские известняки признали памятником природы. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— Памятник природы Устиновские известняки имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, — говорится в документе. Там также указано, что объявить природную территорию памятником решили, чтобы сохранить уникальный ландшафт, разнообразие животного и растительное мира.

Устиновские известняки также известны как Устиновский каньон. Они находятся недалеко от Миасса, в окрестностях села Устиново.

Известняки — это каньон, пробитый в древности рекой Миасс. Высота живописных скал над рекой достигает 15-20 метров. В каньоне есть гроты, пещеры и арки. В одной из пещер даже нашли останки вымершего шерстистого носорога. Возраст самих известняков оценивают в 300 млн лет: они не только застали на Земле не только шерстистых носорогов и мамонтов, но и динозавров.

На территории памятника сохранился со времен ледникового периода участок реликтовой степи. В районе известняков живут десятки видов животных и птиц, в том числе занесенные в Красную книгу.

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