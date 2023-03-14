Челябинец отсудил миллион рублей с бомжей, которые сожгли труп его родственника

С помощью огня бездомные хотели избавиться от улик Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Челябинский областной суд вынес приговор двум бездомным мужчинам, которые жестоко расправились со своими собутыльниками. В июне прошлого года они вместе выпивали на Троицком тракте, но потом завязалась ссора. В результате два товарища до смерти зарезали ножами своих оппонентов, затем облили место преступления воспламеняющейся жидкостью, подожгли и сбежали.

Долго бегать не пришлось — бездомных задержали и отдали под суд. Наказание получилось суровым, ровно как и преступление.

— Виновным назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Родственник одного из убитых также подал иск о возмещении морального вреда. Ему удалось отсудить по 500 тысяч рублей с каждого бездомного, но ждать этих денег придется долго. Впрочем, вполне вероятно, что в колонии они устроятся на работу и начнуть отдавать долг.

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