В челябинском УФАС убедили юридическую компанию Курилина удалить спорные данные с сайта

Фирма добровольно отредактировала вызвавшие вопросы тексты на сайте
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Челябинске Антимонопольная служба потребовала у ООО Юридическая компания Курилина «Квадрат» удалить с официального сайта сомнительную информацию.
Как объяснили в региональном УФАС, фирма известного юриста и специалиста по банкротствам Вячеслава Курилина ничем не смогла опубликовала ряд спорных заявлений. В частности, на сайте говорилось, что директор компании — один из авторов действующего закона о банкротстве, а сама фирма — лидер уральского рынка личных банкротств. Сомнения у антимонопольщиков также вызвала формулировка «команда Курилина – это не просто лучшие специалисты в своих областях юридической науки».
Каких-либо подтверждений названных преимуществ команды и фирмы в целом юридическая компания предоставить не смогла. Не нашлось подтверждений и тому, что у директора «Квадрата» есть право законодательной инициативы (оно могло бы быть, если бы руководитель оказался, например, депутатом Госдумы или президентом страны).
После предупреждения УФАС всю вызвавшую претензию информацию с сайта удалили. Благодаря этому ответственность за нарушение антимонопольного законодательства компании больше не грозит.
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