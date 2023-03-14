Дом в центре Челябинска внесли в реестр культурного наследия

Проект дома разработали архитекторы Борис Петров и Мария Мочалова. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области

Дом № 39 по улице Цвиллинга внесли в реестр культурного наследия. Он находится на перекрестке с улицей Тимирязева в Челябинске. Это здание построили в 1949-1952 годах, над ним трудился архитектор Борис Петров и его супруга Мария Мочалова.

На тот момент они выпустились из московского института и приехали в Челябинск. На Южном Урале архитекторов с высшим образованием почти не было, поэтому молодым выпускникам сразу доверили проект дома. Он играл большую роль, поскольку располагался на углу центральных улиц, и должен был стать доминантой на квартале.

Чтобы подчеркнуть величие дома, Петров предложил увиеличить количество этажей и добавить башенку. Так и сделали: по сей день на перекрестке возвышается башня со шпилем, и теперь она будет особенно охраняться.

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