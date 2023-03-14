В Челябинской области задержали пьяного мужчину на угнанной у 83-летнего пенсионера «Ниве»

До угона машина стояла в гараже. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нязепетровске Челябинской области экипаж ДПС задержал водителя «Нивы» с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования 23-летний мужчина отказался, прав на машину показать не смог. Спустя несколько часов в полицию обратился 83-летний житель села Арасланово и заявил, что у него из гаража угнали точно такую же машину.

– По обстоятельствам совершенного угона дознанием ОМВД России по Нязепетровскому муниципальному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru