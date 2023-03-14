Челябинка продает книги и жертвует деньги в приюты для животных

Вырученные деньги идут на помощь котикам. Фото: Проект «Котяши»

Юлия Рачаева, которая помогает приютам для животных, продавая книги, ищет помощников в свою команду. Об этом сообщает издание Hornews.com. Девушка уже несколько лет занимается своим проектом «Котяши». Жители Челябинска отдают ей ненужные книги, она их перепродает, а вырученные деньги жертвует на нужды котиков.

Высоких цен она не заряжает — многие книги разлетаются по 50-60 рублей. Зато покупатели нередко сами платят больше, потому что понимают, что деньги идут на благое дело. Книги девушка хранит у себя дома, поскольку хочет всю сумму жертвовать животным, не растрачивая деньги на аренду склада. Раньше этим занималась команда челябинцев, но сейчас Юлия осталась буквально одна и нуждается в помощи.

— Сейчас в списке тех, кому мы помогаем, находятся 25 приютов, не считая совсем маленькие квартирные передержки. У них каждый день душещипательные истории, поэтому стараюсь смотреть, насколько критична ситуация, и кому особенно нужна помощь, — поделилась девушка.

Помочь Юлии, приобрести или подарить книжку можно через паблик в соцсетях.

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