В Челябинской области мужчина продал машину и взял кредит, чтобы отправить мошенникам 2,18 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

31-летний житель Магнитогорска Челябинской области захотел стать инвестором. Несколько недель он общался в интернете с «финансовыми специалистами», которые убедили его продать машину и взять кредит, чтобы приобрести инвестиционный портфель. Когда требования южноуралец выполнил, его заблокировали. Оказалось, что он имел дело с мошенниками, которым перечислил 2,18 млн рублей.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции напоминают, что инвестиции – одна из самых распространенных форм мошенничества. Поэтому потенциальным инвесторам важно изучать финансовый рынок, лично обращаться в организации за консультацией. Переходить по непроверенным ссылкам и выполнять указания, данные неизвестными людьми, не следует.

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