В Челябинске мошенники по схеме «родственник попал в ДТП» выманили 1 млн рублей у троих пенсионеров

Жертвам мошенники звонили по телефону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники лишили троих пожилых челябинцев суммы в 1 млн рублей, используя схему обмана «ваш родственник попал в ДТП». Пострадали женщины 82 и 86 лет, а также 91-летний мужчина. Они остались без сбережений на 120, 375 и 500 тыс. рублей. Неизвестные звонили жертвам по телефону, представлялись сотрудниками полиции и утверждали, что по вине их родственников произошла авария, и срочно нужны деньги – на лечение пострадавших. Забирали наличку через курьера.

– По подозрению в совершении данных преступлений задержан неработающий, ранее судимый местный житель, 1985 года рождения. В настоящее время полицейскими устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении задержанного завели уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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