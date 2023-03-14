Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области с 15 марта начинается вакцинация от клещевого энцефалита. Предписание с подписью главного государственного санитарного врача опубликовал региональный Роспотребнадзор. Об этом сообщает «ФедералПресс».

– Организовать вакцинацию против клещевого энцефалита населения, в т. ч. детей и подростков групп риска, вакцинацию и ревакцинацию учащихся общеобразовательных учреждений области за счёт бюджетных и небюджетных источников, - указано в предписании.

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по клещевому энцефалиту. В 2022 году заболеваемость, по сравнению с прошлым годом, выросла в 2,7 раза – 182 случая. 10 человек погибли. Всего обратились с укусами 20350 жителей области (рост в 1,4 раза), четверть из которых – дети.

Также в области начнётся противоклещевая обработка. До первого мая обработают территории парков, скверов, кладбищ, садов, предприятий и других объектов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru