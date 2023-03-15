В Челябинске начали серийный выпуск импортозамещающих кранов для «Газпрома»

Фото: министерство промышленности Челябинской области

В Челябинске «Уральский завод специального арматуростроения» запустил серийное производство шаровых кранов большого диаметра. Такое оборудование используют в нефтегазовой отрасли. Основной заказчик завода – «Газпром».

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, инвестиции в производство составили 3 млрд рублей. В том числе 670 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности, который создан для импортозамещения и модернизации российских заводов.

Новое производство посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Этот завод - один из примеров успешной реализации проектов импортозамещения, — заявил глава региона.

Краны, которые способны работать при температуре до -160 градусов, и не боятся сероводорода, диоксида углерода и прочих агрессивных сред, должны помочь в замене иностранной арматуры отечественной при переработке сжиженного газа и разработке месторождений. Эти сферы в значительной степени зависимы от произведённого за рубежом оборудования.

Челябинский завод планирует развивать производство. Сейчас на нем трудятся 180 человек, к концу 2024 года надеются расширить штат до 235 работников.

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