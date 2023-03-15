Жителям Миасса разослали смс-ки о прорыве плотины и потопе, а потом объявили, что тревога учебная

Фото: Управление ОЧС Миасса

Жителям Миасса утром 15 марта стали приходить тревожные смс-ки.

— Произошел прорв плотины пруда Поликарповский, возможно подтопление жд по ул. Торфянская, Долинная, — говорилось в сообщениях.

В управлении ГОЧС Миасса через некоторое время выступили с опровержением.

— Данная информация учебная, — заявили там. — В Миассе проходит масштабная тренировка с применением сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Учебная информация". Скриншот: Миасский пломбир/t.me

В учениях участвуют сотрудники поисково-спасательной службы и службы пожаротушения.

Информацию об учениях подтвердили и в администрации Миасса.

— Практическая часть тренировки состоится сегодня в поселке Динамо на Поликарповском пруду, — уточнили в мэрии. — Также будут отработаны практические действия по оповещению и эвакуации населения из зоны ЧС с последующим ремонтом основного затвора ГТС и отсыпке плотины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru