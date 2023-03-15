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НовостиОбщество15 марта 2023 7:25

В Челябинске 18 марта устроят концерт «Крымская весна»

Он пройдет в парке Гагарина
Анастасия ТРОФИМОВА
Артист на концерте год назад

Артист на концерте год назад

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 18 марта состоится концерт под названием «Крымская весна». Как пояснили в юродском управлении культуры, он посвящен девятилетию присоединения Крыма к России.

Мероприятие пройдет в парке имени Гагарина. Вход на него будет бесплатным. Концерт начнется в 14:00.

Известно, что перед челябинцами выступят творческие коллективы, но подробную программу концерта пока не разглашают.

В прошлом году на аналогичный концерт принесли огромный концерт Жукова, выступал гармонист, а маленьких детей фотографировали с вооруженными людьми в камуфляже.

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