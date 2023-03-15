В челябинском зоопарке детеныши кенгуру вылезли из сумок своих мамочек

Этому малышку всего пять месяцев. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке сразу два детеныша кенгуру выглянули из сумок своих мамочек. Этим малышам всего пять месяцев, но им уже не терпится самостоятельно исследовать мир. Кстати, буквально через месяц они начнут выбираться из сумок на прогулку.

У самки по имени Сима это уже второй детеныш, а у Аси — аж четвертый. Отца зовут Джек, и он у них один на всех. Многодетный папа тоже заботится о малышах, периодически заглядывает в сумки и проверяет, как они себя чувствуют.

Беременность у самки кенгуру длится один месяц, после чего новорожденный малыш перебирается в сумку. Там он прикрепляется к соску и получает все необходимое для развития. И так продолжается полгода. Кстати, в туалет детеныш ходит тоже прямо в сумке. Мама периодически вычищает ее лапами от всего, что оставил малыш.

— Благодаря крепким мышцам, самка может так плотно смыкать края своей сумки, что даже вода не просочится. Так что и погулять мальцу не получится, если мама не разрешит, — рассказали в челябинском зоопарке.

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