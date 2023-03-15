Перевелись умельцы? В Челябинской области вдвое реже стали находить поддельные деньги

Фальшивых денег стало меньше, но они не пропали совсем Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области за весь 2022 год сотрудники банков нашли и изъяли из оборота 223 фальшивые купюры. Это вдвое меньше, чем годом ранее.

Как рассказали в региональном отделении Центробанка, больше половины всех подделок — это банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Таких изъяли 148 штук.

Примечательно, что в целом количество фальшивок сократилось, но купюры меньшего номинала стали подделывать чаще. Например, за 2022 год изъяли 41 «нарисованную» купюру в 2 тыс. рублей — в два раза больше, чем год назад.

А ненастоящих тысячерублевых банкнот оказалось на треть больше, чем в 2021-м году — 26 штук.

Некоторые упорные фальшивомонетчики продолжали имитировать иностранную валюту. За год в банках зарегистрировали пять попыток подделать доллары США.

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