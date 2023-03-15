Жителя Челябинска отправили в колонию за попытку помощи украинцам

Суд отправил челябинца в колонию на три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительную колонию отправили жителя Челябинска, который хотел отправить контрабанду на Украину. Мужчина уже подготовил посылку с изделиями одного южноуральского оборонного завода. Вот только передать ее украинскому адресату не получилось. Сотрудники ФСБ задержали контрабандиста на границе в Краснодарском крае.

Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду» и отдали под суд.

— Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

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