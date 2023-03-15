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НовостиОбщество15 марта 2023 11:28

В Челябинской области молодые люди из сел смогут оформить Пушкинскую карту на почте

Карту будут выдавать в 58 отделениях связи
Анастасия ТРОФИМОВА
На почте в селах и деревнях можно будет создать учетную запись на портале госуслуг и заказать Пушкинскую карту

На почте в селах и деревнях можно будет создать учетную запись на портале госуслуг и заказать Пушкинскую карту

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в 58 сельских отделениях «Почты России» начали оформлять Пушкинскую карту. Об этом сообщают в региональном министерстве культуры.

Карту могут получить южноуральцы в возрасте от 14 до 22 лет. По ней разрешено бесплатно посещать 131 учреждение культуры в Челябинской области, а также кинотеатры концертные залы и музеи за пределами региона. Есть ограничения: за год можно заменить картой билеты на сумму не более 5 тыс. рублей, а в кинотеатрах по ней разрешено смотреть лишь отечественные фильмы.

Можно получить пластиковую карту, заплатив за это комиссию, либо бесплатно оформить виртуальную карту через портал госуслуг. В почтовых отделениях молодые люди смогут создать учетную запись на портале или восстановить уже имеющуюся. Для этого нужно будет обратиться к оператору с паспортом и СНИЛС.

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