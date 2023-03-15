Повар из Варненского района печет торт «Наполеон» на свином жире. За ним едут даже из Челябинска

Светлана Гордюшкина делится своим фирменным рецептом "Наполеона". Фото: Hornews.com.

25-летняя повар из поселка Арчаглы-Аят Светлана Гордюшкина готовит уникальные торты «Наполеон» на свином жире. За ее выпечкой приезжают покупатели со всей области. Девушка раскрыла секрет приготовления порталу Hornews.com.

Как пишет издание, Светлана работает поваром на ферме «Планета» в Варненском районе Челябинской области. Сначала готовила «Наполеон» по своей рецептуре для семьи, а потом стала готовить на заказ. По ее словам, торт приготовлен только из натуральных продуктов: деревенских яиц и молока, а мука – цельнозерновая. Ее повар соединила с мукой высшего сорта, поэтому вкус коржей улучшился.

Главный секрет – топленый свиной жир, которым Светлана заменила маргарин и сливочное масло. Его нужно в два раза меньше, при этом в свином жире много витаминов, цинк, селен. Килограмм вкусного «Наполеона» стоит 600 рублей.

Рецепт «Наполеона» от Светланы Гордюшкиной

Коржи

Мука пшеничная цельнозерновая «Планета» — 200 гр

Мука пшеничная высший сорт — 300 гр

Топленый жир — 200 гр

Вода — 150 гр

Яйцо — 1 шт

Уксус 9% — 1 ст.л

Соль — 1 ч.л без горки

Вымешиваем тесто и разделяем на 16 «клубочков», ставим в холодильник на 30 минут. Тонко раскатываем и выпекаем при 200° 5-8 минут.

Крем

Молоко — 1 л

Ванилин — 2 гр

Сахар — 250 гр

Яйцо — 4 шт

Сгущенное молоко — 200 гр

Мука высший сорт — 4 ст.л

Молоко с ванилином ставим на огонь. Сахар, яйцо, сгущенку и муку смешиваем венчиком. Вливаем сюда ½ часть теплого молока тонкой струйкой и хорошо перемешиваем. Затем эту смесь добавляем в молоко, которое осталось в кастрюле. Увариваем, постоянно помешивая, до загустения. Накрываем плотно пищевой пленкой и оставляем остывать на 3-5 часов.

Сборка торта:

Смазываем каждый корж, обмазываем бока. Обрезки, которые остались от коржа, крошим в мелкую крошку и обсыпаем торт. Отправляем в холодильник.

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