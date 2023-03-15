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НовостиОбщество15 марта 2023 11:52

Пьющая челябинка украла у родственницы собаку. Возвращать ее пришлось с полицией

Собака была рада вернуться к хозяйке
Дарья МАРКОВА
Собаку пришлось возвращать с полицией.

Собаку пришлось возвращать с полицией.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Северо-Западе Челябинска произошло похищение века – украли маленькую черную собачку. Пропажу домашнего животного женщина заметила после ухода своей родственницы.

Та все отрицала. Но хозяйка была уверена, что собака у родственницы. А учитывая, что та любит приложиться к бутылке, животному может грозить опасность. Поэтому и вызвала полицию.

На вызов приехали участковый Константин Соколов и следователь Виктория Гумерова. Они узнали адрес похитительницы и приехали к ней. Вместе с хозяйкой им удалось убедить женщину вернуть собачку.

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