Пьющая челябинка украла у родственницы собаку. Возвращать ее пришлось с полицией

Собаку пришлось возвращать с полицией.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Северо-Западе Челябинска произошло похищение века – украли маленькую черную собачку. Пропажу домашнего животного женщина заметила после ухода своей родственницы.
Та все отрицала. Но хозяйка была уверена, что собака у родственницы. А учитывая, что та любит приложиться к бутылке, животному может грозить опасность. Поэтому и вызвала полицию.
На вызов приехали участковый Константин Соколов и следователь Виктория Гумерова. Они узнали адрес похитительницы и приехали к ней. Вместе с хозяйкой им удалось убедить женщину вернуть собачку.
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