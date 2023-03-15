«Челбаскет» после победной серии в Челябинске фактически обеспечил себе первое место в Высшей лиге чемпионата России

«Челбаскет» успешно сыграл во втором этапе чемпионата страны в Челябинске. Фото БК «Челбаскет»

«Челбаскет», завершивший стартовый этап турнира на первом месте, также успешно выступил и на втором этапе чемпионата страны, который завершился в Челябинске. «Победная стая» выиграла все три матча с командами, вошедшими в ТОП-4. Челябинские баскетболисты поочередно одержал победы над магнитогорским «Металлургом» - 96:82 (в овертайме), «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 84:70 и над главным соперником за победу в текущем регулярном чемпионате БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) – 85:60.

«Челбаскет» фактически обеспечил себе победу в регулярном чемпионате. Челябинцам во втором туре, который пройдет с 20 по 22 марта в Ростове-на-Дону, достаточно будет выиграть всего одну встречу из трех. Плюс в личной встрече необходимо не проиграть БАРС-РГЭУ больше 41 очка.

Тем временем, челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» в столице Южного Урала во втором раунде чемпионата страны в Высшей лиге выиграл два матча их трех и сохранил за собой шестое текущее место в турнирной таблице. 17, 18 и 19 марта «Славянка» в Челябинске сыграет с клубами «Самара-2», «Вологжанка-Вологда» и «Динамо-2» (Новосибирская область). После второго этапа в Челябинске команды, занявшие 5 и 6 места получат путевки в плей-офф чемпионата. «Славянка» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Матчи пройдут 17-го (начало в 18.45), 18 и 19 марта (14.15) в ДПШ на Алом поле. Вход свободный.

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