В Копейске высадят аллею памяти погибших в СВО южноуральцев

Руководить высадкой саженцев будут Виктор и Татьяна Дубинины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Копейске скоро появится аллея памяти погибших в СВО. Высадить живые памятники планируют в парке Победы. Об этом сообщил глава города Андрей Фалейчик.

Руководить созданием аллеи памяти будут Виктор и Татьяна Дубинины. Их сын Дмитрий попал под частичную мобилизацию и погиб в ноябре прошлого года под Луганском при исполнении воинского долга.

Перед отъездом в зону СВО Дмитрий оставил родителям своего кота Дым Димыча. Серый кот и фотографии – все, что осталось у семьи. А аллея поможет сохранить память о Дмитрии и других погибших в истории города.

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