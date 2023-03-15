В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу. Кто из южноуральцев поборется за награды?

Чемпионат России по тайскому боксу в Магнитогорске проходит с 15 по 19 марта 2023 года. Фото: Федерация тайского бокса

В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу среди мужчин и женщин. В главном российском турнире выступят около 200 сильнейших спортсменов из 29 регионов России. В рамках чемпионата, который завершится 19 марта, будет разыграно 23 комплекта наград - в 13 мужских и 10 женских весовых категориях. Кстати, чемпионат страны проходит на Южном Урале уже в шестой раз и во второй раз в Магнитогорске.

На торжественной церемонии открытия министр спорта Челябинской области Александр Гриб поблагодарил организаторов и отметил, что тайский бокс - очень зрелищный и интересный вид спорта, у которого много поклонников. А Магнитогорск стал одним из ведущих центров развития тайского бокса в регионе.

- С каждым разом мы проводим чемпионат России на все более высоком уровне. Хочется поблагодарить организаторов мероприятия, надеюсь, что сегодня и вплоть до выходных дней мы будем наблюдать лучших спортсменов страны, бойцов мирового класса, — сказал Александр Гриб.

Кстати, российские спортсмены являются лидерами в мировом тайском боксе, и этот турнир станет отборочным для участия российских тайбоксеров в чемпионатах мира и Европы.

Председатель федерации тайского бокса Челябинской области Константин Жданов рассказал, что в 2015 году, когда чемпионат России проходил в Магнитогорске, южноуральская сборная заняла второе место. И в этом году одна из главных задач — попасть в число призеров в командном зачете и завоевать как можно больше наград в личном зачете. А турнир в Магнитогорске станет одним из самых представительных, поскольку именно здесь определится состав национальной сборной страны.

Самые опытные в составе сборной команды Челябинской - чемпионки России и Европы, призеры чемпионатов мира Вера Негодина и Анастасия Колосова. У мужчин наибольшие шансы на награды имеют двукратный чемпион России Дмитрий Ковтун, финалист чемпионата страны 2022 года Александр Глаголев, победители Всероссийских турниров Хошимджон Каримов (призер Кубка России), Владислав Тамгин и другие боксеры, добившиеся высоких результатов на межрегиональных соревнованиях

В этом году первыми на ринг чемпионата России в Магнитогорске (турнир проходит во ДС им. Ромазана) вышли Вера Негодина, Анастасия Колосова и Александр Глаголев. Все трое одержали уверенные победы.

Челябинскую область на турнире представят 17 мужчин и четыре женщины.

Кто выступит в составе сборной команды Челябинской области на чемпионате России по тайскому боксу (Магнитогорск, 15-19 марта, 2023 года)

Мужчины:

48 кг Каримов Хошимджон, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

48 кг Кулулаев Сухроб, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

51 кг Каримов Джамшед, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

51 кг Небрачных Богдан, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

57 кг Глаголев Александр, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Тябин Д.Г.

57 кг Тамгин Владислав, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

60 кг Ибрагимов Милан, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Тябин Д.Г.

63,5 кг Болгарский Игорь, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Тябин Д.Г.

63,5 кг Небрачных Василий, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

67 кг Ковтун Дмитрий, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Самсонов В.В.

67 кг Джабраилов Турпал-Эли, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

71 кг Блинов Алексей, Челябинск, СК «Еремин Тим», тренер Еремин С.

71 кг Рахимов Сиродж, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

75 кг Дроздов Мирон, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Маткин С.Н.

81 кг Стариков Вячеслав, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

86 кг Магомедов Магомед, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

86 кг Кутояков Срымбет, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

Женщины:

45 кг Негодина Вера, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Самсонов В.В.

45 кг Колосова Анастасия, Челябинск, СШОР «Мастер», тренер Самсонов В.В.

51 кг Бавыкина Яна, Магнитогорск, тренер Каримов С.Ш.

63,5 кг Нестерова Анна, Челябинск, СК

«Медведь», тренер Рябов И.А.

Старший тренер сборной команды Челябинской области: заслуженный тренер России Виктор Самсонов.

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